Vremenska i bioprognoza, 12.5.2020.

U Novom Sadu danas oblačno sa mestimičnim pljuskovima. Jutranja temperatura iznosila je 14, najviša dnevna 19 stepeni. Jak severozapadni vetar duva brzinom do 9 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1013 mbar.

Sutra će u našem gradu biti pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura biće 8 stepeni, tokom dana do 27. Umeren jugoistočni vetar duvaće brzinom do 5 m/s. Vazdušni pritisak povišen, 1017 mbar.

Promenljivo vreme očekuje nas na području Novog Sada u narednih pet dana. Više sunčanih intervala imaćemo sutra, dok će do kraja sedmice preovladavati promenljivo oblačno sa uslovima za kišu u subotu. Temperature vazduha u ovom periodu kretaće se u jutarnjim časovima od 8 do 16 stepeni, a najviše dnevne od 22 u subotu, do 29 u četvrtak.

Očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se naročto savetuje bolesnicima sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičarima. Reumatski bolovi su mogući kao meteoropatska reakcija.