Vremenska i bioprognoza, 12.3.2020.

U Novom Sadu danas pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 24 stepena. Umeren jugozapadni vetar duva brzinom do 5 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1018 mbar.

Sutra u našem gradu promenljivo oblačno sa mestimičnom kišom. Jutarnja temperatura biće 8, tokom dana do 17 stepena. Umeren severozapadni vetar duvaće brzinom do 6 m/s. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1015 mbar.

Narednih 5 dana u Novom Sadu biće promenljivo oblačno do sunčano vreme, sa uslovima za kišu u petak. Jutarnje temperature u intervalu od 1 do 8, najviše dnevne od 12 stepeni u nedelju, do 17 sutra.

Biometeorološke prilike će i dalјe imati relativno povolјan uticaj na hronično obolele i osetlјive osobe. Blagi oprez se savetuje osobama sa srčanim tegobama i astmatičarima. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi u vidu glavobolјe i poremećaja sna.