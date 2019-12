Vremenska i bioprognoza, 12.12.2019.

Danas u našem gradu oblačno sa mestimičnom kišom. Jutarnja temperatura iznosila je 0, tokom dana do 5 stepeni. Duva umeren jugoistočni vetar brzinom do 5 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1005 mbar.

Sutra će u Novom sadu biti promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura biće 2 stepena, maksimalna dnevna 10. Duvaće slab južni vetar brzinom do 4 m/s. Vazdušni pritisak biće malo povišen, 995 mbar.

Narednih dana na području Novog Sada biće više sunčanih intervala i toplije. Preovladavaće umereno oblačno do pretežno sunčano vreme, sa izuzetkom u subotu kada nas očekuje mestimična kiša. Temperatuure vazduha kretaće se od jutarnjih 2 do 4 stepena, a najviše dnevne od 8 stepeni u subotu do 14, koliko nas očekuje u ponedeljak i utorak.

Usled očekivanih biometeoroloških prilika osobe sa srčanim problemima i varirajućim krvnim pritiskom mogu osetiti pojačane tegobe, a oprez se savetuje i astmatičarima, kao i nervno labilnim osobama. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu malaksalosti, glavobolјe i neraspoloženja.