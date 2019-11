Vremenska i bioprognoza, 12.11.2019.

Danas u Novom Sadu malo i umereno oblačno. Jutarnja temperatura iznosila je 8 stepeni, tokom dana do 16. Jak vetar koji duva iz pravca jugoistoka povremeno duva u naletima brzinom i do 12 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1006 mbar.

Sutra će u našem gradu biti umereno oblačno sa metimičnom kišom i toplije. Jutro će osvanuti uz temperaturu od 11 stepeni stepeni, dok će u najtoplijem delu dana biti izmereno 21. Udari vetra će i dalje biti jaku, tako da će južnjak dostizati brzinu i do 13 m/s. Vazdušni pritisak malo povišen, 999 mbar.

Posle sutrašnje moguće mestimične kiše i jakog vetra, narednih dana u Novo Sadu biće uglavnom vedro i suvo vreme sa slabijim strujanjem vazduha. Od četvrtaka do nedelje očekuje nas umereno oblačno do pretežno sunčano vreme. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se od 7 do11 stepeni, a maksimalne dnevne od 14 u četvrtak, do 21, koliko će biti izmereno sutra.

Nepovolјne biometeorološke prilike za hronično obolele i osetlјive osobe. Oprez se savetuje reumatičarima i kardiovaskularnim bolesnicima,a u područjima sa Košavom oprez se savetuje i nervno labilnim osobama. Glavobolјa i nesanica su očekivane meteoropatske reakcije.