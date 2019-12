Vremenska i bioprognoza, 11.12.2019.

Oblačno vreme danas u Novom Sadu. Jutarnja temperatura iznosila je 1 stepen, najviša dnevna 3. Duva povetarac sa severa brzinom do 2 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1016 mbar.

Sutra će u našem gradu biti oblačno sa mestimičnom kišom Jutarnja temperatura biće 0, maksimalna dnevna 5 stepeni. Umeren jugoistočni vetar duvaće brzinom do 5 m/s. Vazdušni pritisak biće povišen, 1004 mbar.

Narednih dana na području našeg grada biće oblačno vreme sa povremenom kišom od četvrtka do subote i sunčanim periodima u nedelju i ponedeljak. Od petka nas očekuje i porast dnevnih temperatura vazduha. Jutarnje će u ovom periodu biti u intervalu od 0 do 5 stepeni, a najviše dnevne od 5 stepeni sutra do 13, koliko nas očekuje u ponedeljak.

Reletivno povolјna biometeorološka situacija pogodovaće većini hroničnih bolesnika. Najizraženije tegobe mogu osetiti astmatičari i cerebrovaskularni bolesnici, pa im se preporučuje da poslušaju savete lekara. Moguće meteoropatske reakcije su promenlјivo raspoloženje i glavobolјa.