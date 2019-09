Vremenska i bioprognoza, 10.9.2019.

U Novom Sadu danas pretežno sunčano. Jutro je osvanulo uz temperaturu od 12 stepeni, tokom dana do 25. Duva slab severac brzinom do 4 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1019 mbar.

Sutra u našem gradu pretežno vedro. Ujutru 13, a tokom dana do 28 stepeni. Duvaće slab jugoistočni vetar brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak biće i dalje povišen, 1020 mbar.

Meteorolozi najavljuju pretežno sunčano vreme u Novom Sadu u narednih pet dana. Temperature će postepeno rasti do subote, i jutranje će se u ovom periodu kretati od 13 do 16 stepeni, a maksimalne biće u intervalu od 25 u nedelju, pa do 29 u četvrtak i petak.

Osobama sa kardiovaskularnim i respiratornim obolјenjima se savetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Kod meteoropata su mogući promenlјivo raspoloženje i problemi sa snom.