Vremenska i bioprognoza, 10.4.2020.

U Novom Sadu danas sunčano. Jutarnja temperatura iznosila je 6 stepeni, najviša dnevna 24. Slab severac duva brzinom do 2 m/s. Vazdušni pritisak je povišen 1022 mbar.

Sutra u našem gradu malo i umereno oblačno vreme. Jutro će osvanuti uz temperaturu od 6 stepeni, koja će tokom dana dotići 22. podeok Celzijusove skale. Slab severozapadni vetar duvaće brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1024 mbar.

Nakon slabe do umerene oblačnosti prvog dana vikenda, u nedelju nas očekuje pretežno sunčano vreme. Naredna sedmica počeće uz promenljivu oblačnost, a u utorak će biti osetno hladnije sa mestimičnom kišom. U sredu razvedravanje. Jutarnje temperature vazduha u ovom periodu kretaće se od 5 do 9 stepeni, a maksimalne dnevne od 16 stepeni u utorak, do 24 koliko će biti izmereno ponedeljak.

Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati povolјan uticaj. Izvestan oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Problemi sa snom i glavobolјa su mogući kod meteoropata.