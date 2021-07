Vremenska i bioprognoza, 1.7.2021.

U Novom Sadu danas promenljivo oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura je iznosila od 19, maksimalna dnevna 28 stepeni. Umeren severozapadni vetar duva brzinom do 6 m/s. Vazdušni pritisak u normali, 1010 mbar.

Sutra u našem gradu malo do umereno oblačno. Jutarnja temperatura će biti 16 stepeni, maksimalna dnevna 26. Jak zapadni vetar duvaće brzinom do 7 m/s. Vazdušni pritisak malo povišen, 1013 mbar.

Narednih pet dana u Novom Sadu nestabilno. U petak i subotu biće malo do umereno oblačno, u nedelju biti pretežno sunčano, dok nas u ponedeljak ponovo očekuje kiša. U utorak razvedravanje. Jutarnje temperature će se u ovom periodu kretati između 15 do 24 stepena, a najviše dnevne od 26 u petak, do 32 stepena u utorak.

Relativno nepovolјna biometeorološka situacija može uzrokovati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Očekivane su meteoropatske rekcije u vidu reumatskih bolova i poremećaja sna.