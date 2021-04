Vremenska i bioprognoza, 1.4.2021.

VIDEO K9: Prvi dan aprila Novom Sadu protiče uz malu do umerenu oblačnost. Sunčane dnevne intervale meteorolozi nam najavljuju i za sutra.

U Novom Sadu danas malo do umereno oblačno vreme. Temperature u rasponu od jutarnjih 7, do 21 u najtoplijem delu dana. Slab jugozapadni vetar duva brzinom do 2 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1019 mbar.

Sutra u našem gradu promenljivo oblačno vreme. Jutarnja temperatura 10 stepeni, najviša dnevna 19. Vetar umeren, zapadni, do 5 m/s. Vazdušni pritisak u normali, 1012 mbar.

Prvi aprilski dani u Novom Sadu u znaku nestabilnih vremenskih prilika. Poslednjeg dana vikenda će biti uslova za kišu, dok nas od ponedeljka ponovo očekuje razvedravanje. Jutarnje temperature će se u ovom periodu kretati između 1 i 10 stepeni, a maksimalne dnevne od 13 u nedelju do 19 stepeni, koliko će biti izmereno sutra.

Biometeorološka situacija će biti nepovolјna za osobe sa kardio i cerebrovaskularnim obolјenjima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu neraspoloženja, nesanice i bolova u mišićima.