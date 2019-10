Vremenska i bioprognoza, 1.10.2019.

Danas u Novom Sadu pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura iznosila je 13 stepeni, tokom dana do 27 stepeni. Duva povetarac sa juga brzinom do 2 m/s. Vazdušni pritisak je malo povišen, 1014 mbar.

Sutra će u našem gradu biti malo do umereno oblačno, sa jutarnjom temperaturom od 13 stepeni i maksimalnom dnevnom do 29. Duvaće umeren jugozapadnjak brzinom do 5 m/s. Vazdušni pritisak biće malo povišen, 1005 mbar.

Narednih 5 dana na području Novog Sada imaćemo promenljive vremenske prilike. Još sutra će biti više sunčanih nego oblačnih perioda i toplo za ovo doba godine. U četvrtak nas očekuje promena vremena, kiša i pad temperature za više od deset stepeni. Od petka promenljivo oblačno, do nedelje kada nas očekuje pretežno sunčano vreme, ali sa temperaturama vazduha koje neće prelaziti 20. steni.

Povolјnije biometeorološke prilike doprineće smanjenju tegoba kod hronično obolelih, ali se izvesna opreznost i dalјe savetuje osobama sa kardiovaskularnim obolјenjima. Glavobolјa i pospanost su moguće meteoropatske reakcije.