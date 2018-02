Vremenska, agro i bioprognoza, 19.02.2018.

U našem gradu danas oblačno vreme sa snegom. Jutarnja temperatura iznosila je -1 stepen, tokom dana do 2. Slab vetar severoistočnog pravca duva brzinom do 2 m/s. Vazdušni pritisak iznosi 1021 mbar.

Slične vremenske prilike očekuju nas i sutra. Jutarnja temperatura iznosiće 0 stepeni, tokom dana živa u termometru dostići će tek 2. podeok. Pojačan istočni vetar koji će duvati brzinom do 7 m/s doprineće pojačanom subjektivnom osećaju hladnoće. Vazdušni i dalje povišen u odnosu na normalu i iznosiće 1012 mbar.

U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo navode da je i dalje aktuelno prihranjivanje pšenice,a useve koji su prvi posejani prvo treba prihranjivati.

“Prihranjivanje pšenice ne treba raditi napamet, obavezno treba uzeti uzorke, izvršiti analizu, ona se može izvršiti u bilo kojoj poljoprivrednoj stanici, ovde na fakultetu ili u Maksima Gorkog u Institutu za ratarsvo i povrtarstvo. Uzeti uzorke zemljišta po slojevima od 0 do 30, do dubine od 90 cm, videti koliko azota ima u zemljištu i na osnovu toga vršiti prihranu. Neki preliminarni rezultati iz početka januara, pokazuju da u zemljištu ima oko 145 kg azota, to su podaci sa viših poljoprivrednih stanica, nekih devedeste i nešto uzoraka smo uzeli zemlišta. I to otprilike znači nekih 45 kg za prihranjivanje pšenice”, rekao je dr Goran Jaćimović sa Poljoprivrednog fakulteta.