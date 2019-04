Vremenska, agro i bioprognoza, 18.4.2019.

Malo do umereno oblačno vreme danas u Novom Sadu. Od sutra, sunčano i sve toplije.

Danas u našem gradu malo do umereno oblačno. Jutarnja temperatura iznosila je 7 stepeni, maksimalna dnevna do 17. Umeren severoistočni vetar duva brzinom do 5 m/s.Vazdušni pritisak je povišen, 1026 mbar.

Sutra u Novom Sadu sunčano i toplo vreme. Jutro će osvanuti uz temperaturu od 7 stepeni, tokom dana do 20. Pojačan severni vetar duvaće brzinom do 7 m/s. Vazdušni pritisak i sutra povišen, 1029 mbar.

Iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo podsećaju ratare da je pri kraju drugo prihranjivanje pšenice, kao i da je u toku zaštita useva od korova, bolesti i štetočina.

Do utorka u našem gradu pretežno sunčano, uz postepeni porast dnevne temperature vazduha. Od utorka meteorolozi najavljuju jak vetar i za koji stepen svežije. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se od 5 do 13, a maksimalne dnevne biće između 19, u utorak, do 23 stepena u ponedeljak.

U periodu smo nepovoljnih biometeoroloških prilika, koje donose tegobe najviše kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima. Od meteoropatskih reakcija, mogući su bolovi u mušićima, glavobolјa i nervoza.