Vremenska, agro i bioprognoza, 03.09.2018.

Danas u Novom Sadu pretežno oblačno sa mestimičnim padavinama. Jutro je osvanulo uz temperaturu od 16 tepeni, maksimalna dnevna do 26. Slab jugozapadni vetar duva brzinom do 2 m/s. Vazdušni pritisak je povišen i iznosi 1011 mbar.

I sutra ćemo imati smenu sunčanih i oblačnih perioda, sa mestimičnim pljuskovima u drugom delu dana. Jutarnja temperatura iznosiće 16 stepeni, dok će najviša dnevna dostići 25. podeok. Slab vetar sa zapada duvaće brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1011 mbar.

Iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo preporučuju povrtarima da redovno sprovode neophodne agrotehničke mere u povrtnjacima na otvorenom polju ili u plastenicima, naročito na sprečavanju štetočina i bolesti kojima odgovaraju toplo vreme i visoka vlažnost vazduha.

Oblačno i za koji stepen svežije vreme, uz lokalne poslepodnevne pljuskove, očekuje se do četvrtka u našem gradu, kada će doći do prestanka padavina. Prvog dana vikenda meteorolozi najavljuju osetan pad dnevne temperature, do 23 stepena. Biće to i najsvežiji dan u ovom periodu, dok će najtoplije biti u petak, 27 stepeni.

Biometeorolozi najavljuju nepovoljan period za sve hronične bolesnike. Meteoroptaske reakcije mogu biti izražene u jačoj formi.