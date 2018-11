Vremenska, agro i bioprognoza, 01.11.2018.

VIDEO K9: U Novom Sadu danas malo do umereno oblačno vreme. Slično vreme očekuje nas i sutra, uz još višu temperaturu u najtoplijem delu dana.

Prvi novembarski dan u našem gradu obeležilo je malo do umereno oblačno i toplo vreme. Jutarnja temperatura iznosila je 10 stepeni, tokom dana do 24. Umeren jugoistočni vetar duva brzinom do 5 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1021 mbar.

Slično vreme očekuje se i sutra u Novom Sadu. Jutarnja temperatura iznosiće 15 stepeni, dok će maksimalna dnevna dostići 26. podeok. Umeren jugoistočni vetar duvaće brzinom do 5 m/s. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1021 mbar.

Iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo navode da je nedostatak padavina i učestao pojačan vetar doveo do sušenja površinskog sloja zemljišta, što se odrazilo na setvu i nicanje pšenice. U ovom periodu potrebno je izvršiti neophodne agrotehničke mere i pripremu zemljišta za prezimljavanje.

Poslednjeg radnog dana u sedmici, kao i tokom vikenda, u Novom Sadu malo do umereno oblačno vreme, sa dosta sunčanih intervala. U ponedeljak se očekuje pojačan jugoistočni vetar. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se u intervalu od 8 do 15, dok će dnevne biti u postepenom padu, od 26 stepeni, koliko će biti izmereno sutra, do 19 u utorak.

Biometeorološka situacija nepovoljno utiče većinom na cerebrovaskularne bolesnike i osobe sa respiratornim oboljenjima. Moguće su reakcije u vidu malaksalosti i glavobolje.