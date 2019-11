Vreme je za nove gume

Vozači u Srbiji su u poslednje vreme sve savesniji u pogledu ispravnosti pneumatika na svojim vozilima i trude se da spremno dočekaju zimu, sneg i led na kolovozu.

To je činjenica koja ohrabruje, s obzirom da su u svetu na godišnjem nivou za saobraćajne nesreće u velikom broju slučajeva uzrok upravo neispravne gume.

“Mislim da su ljudi sad, naša iskustva pokazuju, da su ljudi sve savesniji, sve svesniji istovremeno problema vožnje sa neispravnim gumama i pneumaticima. Kod nas, nažalost, nikada zvanično država niti neke institucije nisu uradile neka istraživanja da se pokaže koliko zapravo vozača, pogotovo ranijih godina kada je to češće bio slučaj je vozilo neispravne pneumatike iz bilo kog razloga. Ono što se zna da je na nekom svetskom nivou 5 posto nesreća na putu budu uzrokovano, na izvestan način i potpomognuto sa lošim gumama”, rekao je Sava Nikić, prodavac auto opreme i guma.

Nove gume su uvek bolje i sigurnije od polovnih, a u krajnjoj liniji i isplativije zbog dužine korišenja. Izvestan broj vozača koristi samo jedan set guma i za letnju i za zimsku sezonu, što je, prema njegovim rečima, nedopustivo.

“Odnosno koriste zimski set guma i za letnju sezonu, jer zakon jasno ne propisuje da morate imati letnje gume za razliku od zimskih. Ali, sve je više ljudi, za razliku od ranije kada su praktično koristili neispravne gume ili gume za letnju sezonu i zimi, danas to ne čini i zaista to se oseti, ta promena. U tom smislu, to je dobar znak jer zaista u otežanim uslovima sobraćaja kada je sneg, kada je poledica, bez zimskih guma teško je voziti. To je jedini kontakt vozača sa podlogom”, kazao je Nikić.

Adekvatne gume su neophodne zato što je i tehnologija proizvodnje guma namenjenih različitim uslovima drugačija.

“Zimske gume, naravno, koriste potpuno drugačije materijale od letnjih guma. I isto tako obratno, letnje gume od zimskih. U tom smislu, dakle ako vozite letnju gumu u zimskim uslovim ane samo da nećete imati potrebnu trakciju nego i sama guma će se drugačije trošiti. A naročito ako vozite zimske gume tokom letnjih uslova, jer ta guma nije predviđena da bude na visokim temperaturama. Međutim, ono što je najbitnije tokom ovih zimskih uslova vožnje, dakle ovaj period koji dolazi, jako je bitno imati dobru gumu na automobilu. I pre svega zimsku gumu”, naveo je Nikić.

On je podsetio da postoje i gume za sve sezone, ali u uslovima kada je velik sneg, na primer u planinama ili seoskim uslovima, bez zimskih guma vozači izlažu sebe i ostale učesnike u saobraćaju dodatnom riziku.

Nijić je dodao i to da na našem tržištu postoji dovoljan broj guma srednjeg i višeg srednjeg kvaliteta različitih brendova po pristupačnim cenama.