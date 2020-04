Vozom do Beograda od oktobra 2021.

VIDEO K9: Brza pruga Stara Pazova - Novi Sad biće završena do oktobra 2021. godine, a vozom će od našeg grada do prestonice tada moći da se stigne za 25 minuta, izjavio je predsednik Srbnije tokom obilaska radova na gradilištu u Čortanovcima.

Radove na izgradnji deonice brze pruge od Stare Pazove do Novog Sada, koja je deo železničkog pravca Beograd – Budimpešta, obišli su danas predsednik Srbije i ambasador Ruske Federacije u našoj zemlji.

Tom priliko je najvaljeno da će vozom od Beograda do Novog Sada moći da se putuje od oktobra naredne godine.



“Radovi na izgradnji vijadukta Čortanovci predstavljaju najveće železničko gradilište u celoj Evropi. Brza pruga Stara Pazova – Novi Sad biće završena do oktobra 2021. godine i tada će vozom moći da se stigne od Beograda do Novog Sada za samo 25 minuta”, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je izjavio da se Srbija nije odrekla nijednog od važnih infrastrukturnih projekata i da je uspela da sačuva novac za to, iako je teško predviđati šta će ekonomija u svetu da donese. On je naveo i da će deo od Stare Pazove do Novog Sada koštati 580 miliona dolara, kao i da će deonica Beograd – Novi Sad koštati ukupno 850 miliona.

„Bukvalno gradimo budućnost, koja će biti zapisana u istoriji. Ogroman novac ulažemo da bismo imali najmodernije pruge. Nekoliko desetina objekata imamo na ovom terenu koje ćemo brzo da završimo. Ovaj vijadukt je najlepši, nekoliko klasa iznad u odnosu na ono što smo imali i nastavićemo da radimo. Moja ideja je bila i molba i Ministarstvu i Vladi Srbije da gradimo brzu prugu do Niša“, kazao je ovom prilikom Aleksandar Vučić.

Ambasador Ruske Federacije u Srbiji istakao je da ovaj projekat pokazuje da je saradnja Rusije i Srbije izdržala ispit i da ima napretka i u najtežim uslovima pandemije i karantina.



“Mi nastavljamo saradnju, ovaj projekat se razvija i biće završen. Osim ovog, nastavili smo u ovom periodu i realizaciju drugih projekata koji su potvrđeni u razgovoru u Sočiju, krajem prošle godine između predsednika Srbije i predsednika Rusije Vladimira Putina”

Vrednost radova na izgradnji tunela i vijadukta Čortanovci, koji su finansirani iz kredita Ruske Federacije za modernizaciju srpske železnice, iznosi 337,6 miliona dolara.