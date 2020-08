Voša na 180 minuta od Lige Evrope

Fudbalski klub Vojvodina je kao osvajač Kupa Srbije trebalo da kvalifikacije za drugo najjače evropsko takmičenje startuje od drugog kola, ali će i tu rundu preskočiti.

Sevilja je pobedila Vulverhempton u četvrtfinalu Lige Evrope i to je dovelo do određenih pomeranja u kvalifikacijama, tako da su Vojvodini sada potrebne dve pobede u dva susreta kako bi došla do plasmana u Ligu Evrope.

Svog rivala u trećem kolu kvalifikacija saznaće nakon žreba 1. septembra.

Prvu utakmicu Vojvodina će igrati 24. septembra, a ukoliko prođe, naredni mečigraće 1. oktobra.