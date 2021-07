Vojvodina u subotu pred publikom

VIDEO K9: Fudbaleri Vojvodine u subotu će konačno igrati pred publikom i to protiv izraelskog Makabija iz Natanje u poslednjoj pripremnoj utakmici pred start nove sezone.

Fudbaleri Vojvodine u subotu će na stadionu Karađorđe ugostiti izraelski Makabi iz Natanje u poslednjoj pripremnoj utakmici pred start nove sezone.

Utakmica počinje u 20:30h, a navijači će, nakon 17 meseci odsustva, konačno ponovo moći da podrže “staru damu” sa tribina.

Broj gledalaca biće ograničen zbog pandemije korona virusa i biće smešteni samo na zapadnoj tribini.

Navijači će moći da uđu na tribinu uz besplatne ulaznice koje će moći da podignu u navijačkom šopu FK Vojvodina na zapadnoj tribini stadiona.

Jedna osoba moći će da preuzme najviše dve ulaznice i to danas i sutra od 10 do 18 časova, kao i u subotu, na dan utakmice do početka meča.

Za ovaj meč važe i sezonske karte iz prošle sezone za zapadnu, istočnu ili severnu tribinu stadiona.