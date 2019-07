Vlast: Sluga, partner ili gospodar

Nevladina organizacija Grupa za konceptualnu politiku iz Novog Sada nastavlja sa aktivnostima koje imaju za cilj da aktuelizuje politiku samoupravljanja, tačnije ohrabrivanja građana da se politički samoorganizuju i neposredno učestvuju u upravljanju i odlučivanju u stvarima od zajedničkog i javnog ineteresa u lokalnim zajednicama.

“Borimo se za civilno društvo tako što ne odustajemo od ljudi koje vidimo kao ljude i kao građane, ne samo kao partijska bića i to svugde naglašavamo. Uvek govorimo o ljudima kao građanima koji imaju pravo da svoje svakodnevne probleme, svakodnevne potrebe izražavaju na politički način. To je za nas politika. Nismo ni u kakvim predizbornim kampanjama. Ne bavimo se tom vrstom angažmana nego jednostavno idemo od problema do problema, od ljudi do ljudi i mislimo čoveka kao građanina i kao političko biće. Na taj način se borimo i za ono što zovemo civilnim društvom. To je crvena linija našeg shvatanja politike civilnog društva”, rekao je Savo Romčević iz GKP.

Već je ustaljeno mišljenje da kada se spomene reč institucija, ljudi pomisle na nešto što ne funkcioniše kako treba, smatra Romčević. Ipak, postoje pojedinci s kojima je moguća komunikacija na institucionalnom nivou.

To se pere svega odnosilo, kako je rekao, na mesne zajednice sve dok se pod uticajem viših instanci vlasti i njihova vrata nisu zatvorila za organizacije poput ove.

“Problem je u tome što i ove pomenute inicijative, dakle samoorganizovanje građana koji žele nešto da urade za svoju okolinu, za probleme sa kojima se suočavaju u tom svom lokalu. Te stvari bi trebalo i da tako kažem, najefikasnije bi bile rešene da postoji institucionalni način da se one rešavaju. On zapravo i postoji. On je uspostavljen raznim procedurama, Statutima mesnih zajednica i onim što zovemo instrumenti neposrednog učešća ljudi u donošenju odluka na lokalu i upravljanju tim stvarima od neposrednog i javnog interesa za njih. Postoje zborovi građana, postoje referendumi, dakle zakonski propisana sredstva koja se u Novom Sadu, na primer ovih inicijativa i primera našeg rada, a to je zabrana praktično ulaska organizacije civilnog društva u mesnu upravu, odnosno u mesnu zajednicu”, kazala je Branka Ćurčić iz GKP.

Vlast ne komunicira s građanima na zadovoljavajući način, smatraju u Grupi za konceptualnu politiku. Instance sa kojima je saradnja neophodna morale bi da budu otvorene, što danas nije slučaj, jer su one, kako kažu, uglavnom pod uticajem stranke na vlasti.

“Mi mislimo da tu politika ne postoji i da je politički prostor zasićen partijskom mobilizacijom koja praktično nema političku delatnost u svom opisu delovanja nego radi nešto drugo. Postoji odijum prema civilnom društvu u ovom društvu i u našem političkom sistemu. Postoji jedno neprijateljstvo prema građanima koji se sami organizuju i koje niko ne mora da predstavlja da bi rešavali neki problem. Čitav politički sistem se doživljava isključivo kao zakonodavni sistem u kome ljudi se kandiduju i čestvuju u zakonodavnoj vlasti dok čitav život građana prolazi i između izbora. Dakle, odvija se i u onim trenucima, odnosno u ono vreme kada se vlast izvršava. E, u tom procesu ljudi ne mogu da učestvuju i za to su potrebne institucije”, istakao je Zoran Gajić iz GKP.

Ova organizacija bavi se, između ostalog, problemima stanovanja, kao i netransparentnim procedurama prilikom izgradnje različitih objekata u gradu.

Osnovni problem je, prema njihovim rečima, i u tome što se svaki angažman građana tretira kao opoziciona partijska delatnost ili nekakva predizborna aktivnost.