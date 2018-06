Vlasnici neuknjiženih stanova na Novom naselju bez rešenja za svoj problem

Sugrađani, vlasnici stanova u Ulici Mileve Marić na Novom naselju imaju, podsetimo, imaju problem sa uknjižbom svojih stanova na koju čekaju već 26 godina.

Uredno, kako kažu, za stanoove plaćaju porez, a za državu su na papirima – livada.

“Dolazim u vezi uknjižbe naših stanova koji su u vlasništvu, koji već 26 godina

čekamo. Sada Grad nalaže, maltene nas teraju da mi sami legalizujemo zgradu koja ne postoji, znači to su livade, a mi smo vezani, ne možemo ništa bez toga dok grad to ne uradi, jer to je njegova dužnost. Mi jesmo kupili naše stanove, nismo gradili zgrade i nismo uknjižili, i u izgradnji toga, u projektu stoji da lift treba, a mi imamo prostor za lift, ali nemamo kabinu, lift, od nas traže da mi ugradimo i lift. To su velike investicije za nas, za grad nije”, navela je Gordana Lang iz iste ulice.