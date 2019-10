Više stanova za socijalno ugrožene

Odbornici Novog Sada na poslednjoj sednici gradskog parlamenta usvojili su i odluku o stambenoj podršci kupovinom stana u javnoj svojini.

Povećanje stambenog fonda socijalno ugroženim porodicama i sugrađanima trebalo bi da omogući lakše stambeno zbrinjavanje.

“Mislim da će građani biti zadovoljni sa odlukama grada koje se tiču raspolaganjem stambenog fonda grada. Deo stanova ne samo da ćemo prodavati po povlašćenim cenama za socijalno ugrožene porodice, nego ćemo i davati na besplatno korišćenje odnosno vlasništvo ustupati porodicama koje imaju težu situaciju, i materijalnu i porodičnu, porodicama, samohranim roditeljima, sa više dece, roditeljima sa decom koja imaju teška oboljenja, sa invaliditetom, učesnicima ratova na prostoru bivše Jugoslavije, istaknutim sportistima”, rekao je pre sednice Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada.

Kategorizacija onih koji mogu da se kandiduju i konkurišu za dobijanje ovih stanova je, prema njegovim rečima, urađena.

“I to ćemo krenuti već od zgrade u Kisačkoj 55. Znači neće svi stanovi ići na prodaju po povlašćenim cenama, nego će deo stanova biti ustupljeni besplatno kategorijama koje zaslužuju podršku. To dugo nije rađeno u Novom Sadu. Verujem i da je s ovim kompleksom koji gradimo na kraju Bulevara Jovana Dučića do Veternika da ćemo pojačati taj stambeni fond u gradu. Nemojte zaboraviti da radimo, to je Momčilo Tapavica, mislim da je tačno lokacija, ali radimo i veliku investiciju za socijalno ugrožene izbegličke porodice u Veterniku. Treba da krene Futog i još jedna lokacija u Veterniku”, istakao je Vučević.

Prema usvojenoj odluci, stanovi za ove kategorije će moći da se kupe jednokratnom isplatom ili na 240 mesečnih rata, što je otplata u trajanju od 20 godina.

Cena kvadrata tih stanova biće utvrđena po raspisivanju konkursa, a uslovi, kriterijumi i merila za utvrđivanje prvenstva propisana su zakonom.