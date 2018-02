Vežba preča od talenta

Hor Gimnazije Jovan Jovanović Zmaj poznat je po uspesima, priznanjima i medaljama i van granica naše zemlje. Ovaj hor do odlaska u penziju pre dve i po godine vodila je profesorka Jasmina Nešković, koja je u emisiji Otvoreni ekran govorila o njegovim počecima i radu sa raspevanim učenicima Jovine gimnazije.

Svoj pedagoški rad u Gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj Jasmina Nešković započela je 1983. godine, kada u njoj, kako je navela, muzike nije bilo.

Posle svega nešto više od mesec dana, formirala je hor da bi izveo program povodom 24. novembra, na dan rođenja pesnika po kojem je ta gimnazija dobila ime.

“Uglavnom sam ja tu tada prvi put spojila hor, skupljala učenike po razredima i hodnicima. Imali smo, sva sreća, samo da otpevamo Gaudeamus igitur, tako da to nije bilo strašno, ali sam tada prvi put osetila da je to to što, u stvari, želim da radim”, rekla je Nešković.

Iz godine u godinu hor Jovine gimnazije podmlađivan je novim generacijama učenika, a interesantno je da je iz nekog razloga hor bivao najbolji svake četvrte godine, primetila je Nešković.

“Sad, da li tu u međuvremenu sazreju glasovi, da li deca to sve ozbiljnije shvate i prihvate, ne mogu da procenim, nisam uspela do kraja te amaterske karijere školskog horovođe da proniknem u to na osnovu čega svake četiri godine”, kazala je ona.

Muzikalna deca sama dolaze u hor, kako je rekla, u kojem je jedna od najvažnijih stvari kolektivna odgovornost.

“Zato što vi kao samostalni pevač ili instrumentalista, možete kao član orkestra razviti nešto što se zove kolektivna odgovornost. Tu dolazimo do osnovne misije hora, a to je kolektivna odgovornost. Znači, ne može da neko zine ili zaklopi, ja to tako kažem grubo, ranije ili kasnije od ostalih”, navela je Nešković.

Najuspešnija godina, u kojoj su dobili najviše nagrada, medalja i priznanja bila je, priseća se Nešković, 2007. Uspeh pred velika takmičenja, zaključila je ona, nije dolazio ni od nje kao horovođe niti od veličine talenta pevača, već, pre svega, od upornog, celodnevnog vežbanja, koje je na kraju dalo rezultate.