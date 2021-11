Velika havarija u Savskoj ulici

U Savskoj ulici na Klisi dogodila se velika havarija na kanalizacionoj mreži. Po svemu sudeći, nastala je tokom prethodnih dana koji su bili kišoviti, pa naizgled nije bilo jasno da li je reč o kvaru na kanalizacionoj mreži ili prekomernoj količini padavina.

Prema rečima direktora Vodovoda i kanalizacije Gvozdena Perkovića koji je juče obišao ovu ulicu, kvar se nalazi na više od 3,5 metra dubine i veoma je zahtevan i opasan za otklanjanja, ali je naglasio da će problem biti saniran u najkraćem roku. Kako se uverila naša ekipa, voda iz kanalizacije i dalje curi, kolovoz je itekako mokar, ali prohodan, a ovim delom ulice širi se neprijatan miris.

Jelušić je uputio izvinjenje sugrađanima koji imaju neprijatnosti zbog ove havarije i rekao da preuzima ličnu odgovornost za to što se čekalo na interveciju, ali, kako je naveo, zbog obilnih kiša isprva se nije ni posumnjalo da je došlo do problema. On je takođe zamolio sugrađane da armosferske vode i oluke ne priključuju na kanalizaciju, jer sistem nije predviđen za tako nešto