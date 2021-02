Večeras premijera “Velika očekivanja” u SNP

Predstava će biti odigrana na Kamernoj sceni sa početkom u 19 časova.

“U Pisarevljevoj pripoveci „Velika očekivanja” pronašao sam jedan zanimljiv motiv sa kojim sam poželeo da se poigram. Naime, to je bila „internet“ ljubav koju je trebalo pretočiti u realnost kroz susret uživo. Priču sam pozicionirao u blisku budućnost u kojoj će kreacija digitalnog avatara, verovatno, biti deo svakodnevice, kao što je danas, npr. profil na Fejsbuku. Upustio sam se u plovidbu sa zaista divnom i krajnje posvećenom ekipom, a rezultat toga je napisan prednastavak „Velikih očekivanja”, drama „Očekivanja”, kojoj je svaki član autorske ekipe podario svoju perspektivu, ondosno perspektivu lika kojeg tumači. A, sam spoj oba „Očekivanja“ povešće gledaoce u „internet“ romansu i dočarati nam prednosti i mane života sa one strane linije (on line), kao i težinu prelaska iz jednog sveta u drugi (on line i off line). Moderan pogled na pojam avatara, odnosno otelotvorenja korisnika na digitalnoj platformi poredili smo sa pojmom „Avatar“ sa duhovne strane, odnosno otelotvorenja Božanstva na Zemlji, ili u širem smislu, čoveka koji živi u kontaktu sa sobom. Otvarajući ova pitanja, u predstavu nam se „ušetao“ lik Prirode koja pomaže glavnom liku da integriše svoju personu (odnosno digitalnog avatara) i da dođe u kontakt sa ljudskim, odnosno u kontekst sa samim sobom”, rekao je o ovom delu reditelj Dušan Mamula.

Dramatizaciju je radio autorski tim, Stefan Isaković i Nikola Davić, scenograf je Andreja Rondović, kostimograf Senka Ranosavljević, muzički saradnik Nikola Davić.

Igraju Aleksandar Petković, Vukašin Ranđelović, Alisa Lacko, Milica Grujičić i Fedor Đorović.