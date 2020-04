Vaskršnji praznici u kući

VIDEO K9: Vaskršnje praznike ove godine provešćemo u svojim domovima u najdužem policijskom času do sada koji će trajati čitava 84 sata.

Zabrana kretanja počinje danas u 17 časova i traje do utorka u 5 ujutru. Najduži policijski čas do sada znači da građani Srbije ne smeju da napištaju svoje domove tokom Vaskršnjih praznika punih 84 sata.

Patrijarah Irinej je u svojoj Vaskršnjoj poslanici poručio da ovogodišnji praznik dočekujemo i slavimo u teškim uslovima i da upravo zbog toga moramo učiniti sve da sebi i drugima pomognemo, „sve što je na opštu korist moramo prihvatiti i podržati, a sebe i svoje ponašanje tome podrediti”, rekao je patrijarh.

Do utorka u 5 časova ujutro na ulicu će moći samo oni koji moraju sa radnim nalozima i dozvolama, deca sa autizmom i sa posebnim potrebama u pratnji roditelja, kao i vlasnici pasa od 8 do 10 časova pre podne i noću od 23 do 1 čas.