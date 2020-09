Vanredna akcija davanja krvi

Na Trgu slobode u Novom Sadu organizovana je vanredna akciija dobrovoljnog davanja krvi od strane Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine u saradnji sa Crvenoim krstom Novog Sada radi obezbeđivanje dovoljne količine krvi za pacijente kojima je potrebna.

Dr Beronja je naglasila i da svi koji su bili na putovanju u prethodnih 28 dana ili imali neku tegobu respiratornog trakta, temperaturu, kašalj, kijavicu ili bili u kontaktu sa nekim ko je kovid pozitivan, sačekaju da prođe 28 dana pa tek onda daju krv.

Prema rečima DR Beronje u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine su zadovoljni odzivom dobrovoljnih davalaca i naglasila da je potrebno podići svest naroda o davanju krvi na još veći krvi, jer kako je rekla 3% ljudi na svetu daje krv, a svima ostalima je krv potrebna.

Dr Beronja je naglasila i da je marketing i propaganda o dobrovoljnom davanju krvi neophodna kako bi i oni koji će tek da napune 18 godina od starta počeli da daju krv i kako bi im ovo humano delo postalo navika.

Novosađanin Dušan Mirković krv je dao preko 30 puta, a preporučio je i svim ostalim građanima da budu humani i doniraju dragocenu tečnost

Naredne akcije dobrovoljnih davanja krvi možete pronaći na sajtu Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, a takođe krv možete donirati i u samom Zavodu svakog dana od 07 do 14 časova, utorkom od 07 do 18, i svake prve subote u mesecu od 08 do 12h. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine nalazi se u ulici Hajduk Veljkova 9a