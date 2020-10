Vakcinacija protiv HPV u Domu zdravlja Novi Sad

VIDEO K9: Vakcinacija protiv HPV infekcije devojčica uzrasta od 12 do 18 godina od danas je u Novom Sadu moguća isključivo u objektima Doma zdravlja Novi Sad.

Imunizacija devojčica od 12 do 14 godina protiv HPV virusa do sada je rađena u Domu zdravlja “Novi Sad”, a onih starijeg uzrasta, od 14 do 18 godina, u Institutu za javno zdravlje Vojvodine.

Do sada je u Domu zdravlja vakcinisano 60 devojčica, a u Institutu njih 100.

Od četvrtka se vakcinacija svih starosnih grupa obavlja u objektima novosadskog Doma zdravlja.

Imunizacija protiv HPV infekcije se, prema saopštenju iz ove ustanove, sprovodi četvorovalentnom vakcinom koja sadrži četiri tipa virusa.

Za vakcinisanje deteta je potreban dobrovoljni, pisani, pristanak roditelja/staratelja i Obrazac 3 koji treba da popune roditelji i izabrani lekar.

Roditelj/staratelj treba da se javi izabranom pedijatru devojčice i s njim se dogovori oko vakcinacije, a podaci o sprovedenoj imunizaciji se unose u karton deteta.