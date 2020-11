Usvojen rebalans budžeta Srbije

Skupština Srbije usvojila je danas rebalans budžeta za 2020. godinu za koji je glasalo 207 poslanika, a protiv ih je bilo četiri.

Rebalansom su predviđeni ukupni prihodi od 1.291,4 milijardi dinara i rashodi u visini od 1.774,4 milijardi dinara, odnosno deficit od 483 milijarde dinara (8, 75 odsto), kao i negativna stopa rasta od jedan odsto.

Rebalans budžeta obuhvata sve kapitalne investicije, kao i planiranu pomoć i podršku zdravstvenom sektoru, od izgradnje kovid bolnica, ulaganja u rekonstrukciju bolnica, do nabavke opreme.

U nastavku II sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine, Poslanička grupa Ujedinjena dolina-SDA Sandžaka podnela je amandman na rebalans budžeta, a poslanik Enis Imamović je objasnio da je nacionalnim većima stigao dopis od Kancelarije za ljudska i manjinska prava da im se za redovne aktivnosti smanjuju sredstva u iznosu od 20 odsto. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je tim povodom da od saveta nacionalnih manjina očekuje informaciju koliko im je sredstava neophodno do kraja godine i poručio da nema govora o nekakvoj diskriminaciji prema bilo kom građaninu Srbije. Mali je podsetio da je u martu, kada se pojavio korona virus, država od svih tražila odgovorno ponašanje i smanjenje nepotrebnih troškove i ulaganja u cilju pomoći privredi i građanima, što se očekivalo i od nacionalnih saveta. On je istakao da je u kontaktu sa ministarkom za ljudska i manjinska prava, ravnopravnost polova i društveni dijalog Gordanom Čomić i da očekuju od saveta nacionalnih manjina da kažu kolikim je sredstava potrebno, a li da ta informacijas nije stigla ni do danas.

Nakon ove u Skupštini Srbije počela je nova sednica sa centralnom temom o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.