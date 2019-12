Uređenje centra grada u 2020.

Jedna od investicija koja je bila planirana za ovu godinu, a koja će biti dovršena u 2020. je dugo očekivana rekonstrukcija pozorišnog trga, kao i prostora oko Uspenske crkve. Do odlaganja je došlo, prema rečima gradonačelnika, pre svega zbog vremena u kojem su ovi radovi trebali da budu izvedeni.

“Parterno uređenje centra smo prebacili za sledeću godinu. Ja sam zamolio Upravu za investicije i građevinsko zemljište da ne krene u tu investiciju krajem godine da ne raskopamo centar grada u zimskom periodu, da ne izazovemo revolt. Da ne bude zašto to sad radite, iako će se sve to u završnom računu iskazati kao nerealizovano. Mislim da je bolje da to krenemo na proleće kad prođu izborne kampanje”, rekao je Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada.

U budžetu grada za ovu godinu je za parterno uređenje dela centra obezbeđeno 28,6 miliona dinara, od kojih je više od 22 miliona koštala izrada tehničke dokumentacije.

Reč je o rekonstrukciji Pozorišnog trga, Uspenske ulice, prolaza do planiranog polukružnog trga na mestu sadašnje montažne garaže iza SNP-a, Trgu slobode, budućeg polukružnog trga i Prolaza Miloša Hadžića, platou ispred starog bioskopa JNA, delovima Njegoševe i ulice Ilije Ognjanovića, ulicama Modene i Kralja Aleksandra.

“350 miliona smo spremili za parterno uređenje pozorišnog trga i poteza oko Uspenske crkve, pojasa od SNP-a pa sve do Gradske kuće, a videćemo kada ćemo u odnosu na prihode budžeta krenuti u uređenje Trga Slobode, Kralja Aleksandra u Ulice Modene. Ulicu Modene ćemo naravno koordinirati sa izgradnjom podzemne garaže. Očekujem danas i sutra da bude u Službenom glasniku objavljen poziv za koncesije za garaže”, izjavio je Vučević.

Razlog više za što skoriju rekonstrukciju dela starog jezgra grada je i sve bliža 2021. godina u kojoj će Novi Sad biti Evropska prestonica kulture.