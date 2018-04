Upis dece u vrtiće uskoro i elektronskim putem

Za sve roditelje koji odluče da svoje dete u vrtić upišu elektronskim putem, kažu u Gradskoj upravi za obrazovanje, biće ponuđena aplikacija pomoću koje će, jednostavnim popunjavanjem obrasca, moći da prijave dete za jedno od slobodnih mesta koje će konkursom biti predstavljeno.

Upis dece u vrtiće moguć je po završetku konkursa, a kako je pojašnjeno u Savetu za obrazovenje i sport gradske skupštine, konkurs raspisuje Upravni odbor Radosnog detinjstva u aprilu mesecu tekuće godine, za sledeću godinu.

“U objektima predškolskih ustanova imamo celodnevni boravak, znači dece od šest meseci do početka škole, to je jedna grupa, imamo poludnevni boravak dece od pet godina, pa do početka škole i poludnevni boravak dece uzrasta dece od tri do pet godina”, naveo je Miloš Pajović, predsednik Saveta za obrazovanje i sport.