Unija pekara: Srbija ne uvozi hleb već određene vrste skupih tostova

Hleb i pekarski proizvodi nalaze se pod istom šifrom, te je iz tog razloga u javnosti proisteklo da Srbija uvozi dosta hleba, međutim, to nije tako, jer od ukupnog uvoza, hleb ne iznosi ni 10 odsto, izjavio je predsednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica.

Pralica je objasnio i da se ne uvozi osnovni beli hleb, već specijalne vrste tostova koji se u Srbiji ne proizvode, kao i zamrznuto lisnato testo i određene vrste kroasana.

Prema njegovim rečima, tim proizvodima se snabdevaju hoteli i trgovinski lanci, a dva najveća trgovinska lanca u Srbiji – Delize i Lidl, korisnici su oko 90 odsto od ukupnog uvoza pekarskih proizvoda.

Upitan zašto se uvoze ti proizvodi ako je Srbija dovoljno bogata pšenicom, Pralica objašnjava da su domaće pekarske industrije uglavnom bazirane na proizvodnji hleba i da nemaju skupe proizvodne linije za proizvodnju tih vrsta pekarskih proizvoda.

“Ranije nije bilo potrebe za takvim linijama u Srbiji, međutim, u poslednjih 10 godina otvoren je veliki broj hotela, transformisala su se i preduzeća koja u svom sastavu imaju supermarkete i javila se potreba za proizvodima koji se ne proizvode u Srbiji, a koje oni sada uvoze”, rekao je Pralica.

Potvrđuje da je prošle godine u odnosu na 2018. godinu udvostručen uvoz posebne vrste hleba i pekarskih proizvoda, a najviše se uvozilo iz Španije i Francuske. Razlog povećanog uvoza je, kaže, otvaranje Lidla koji, objašnjava, ima svoju posebnu fabriku hleba i peciva kojom snabdeva sve svoje objekte u Evropi.

Na pitanje šta bi u Srbiji trebalo da se učini kako bi se smanjio uvoz tih proizvoda, Pralica objašnjava da bi neko morao da investira oko milion evra u instalaciju proizvodnih linija za te vrste peciva, osvoji tržište i ubedi one koji se sada snabdevaju iz izvoza da kupuju od njih.

Tvrdi da uvoz te vrste hleba i pekarskih proizvoda nije ugrozio rad malih pekara i da nema problema u njihovoj proizvodnji i snabdevanju.

“Jedemo izuzetno dobar hleb i kada govorimo o osnovnom hlebu, a to je beli hleb do 500 grama, odličnog je kvaliteta i dalje smo najjeftiniji ne u regionu, već i u Evropi”, rekao je Pralica i dodao da taj hleb u BiH košta 72 dinara, dok je kod nas od 35 do 40 dinara.

Načelnik Odeljenja za trgovinu i razvoj konkurencije pri Ministarstvu trgovine Željko Rakić ocenjuje da je reakcija na “Srbija uvozi hleb” – preterana, dodajući da građani nisu znali o čemu je reč.

Smatra da je za proizvođače smrznutih proizvoda iz Srbije velika šansa ako bi te vrste hleba i pekarskih proizvoda proizvodili, jer je, dodaje, i trgovinskim lancima jeftinije da se snabdevaju na domaćem tržištu nego da uvoze iz Nemačke ili Rumunije. (Tanjug)