Unapređenje upravljanja otpadom u Čajetini

VIDEO K9: Čajetina je opština kojoj je jedan od glavnih ciljeva da do 2021. godine postane prva ekološka lokalna zajednica na teritoriji Srbije. Ovo je istaknuto juče na prezentacija Lokalnog plana za upravljanje otpadom za period od 2019. do 2028. godine zaposlenima u javnom sektoru.

Lokalni plan za upravljanje otpadom na teritoriji opštine Čajetina od 2019. do 2028. usvojen je u februaru ove godine, kažu u toj lokalnoj samoupravi.

Novi plan sa kojim su upoznati zaposleni u opštinskoj upravi, javnim preduzećima i ustanovama, predviđa brojne izmene, pa je neophodno da zaposleni u javnom sektoru budu informisani o tome kako da građanima daju precizna uputstva za postupanje kada dođe do primene tog strateškog dokumenta.

Za početak će biti održane dve radionice na kojima će biti reči o selekciji otpada.

”Naravno i domaćinstva će imati ove dve kante gde će moći sami da selektuju svoj otpad. Mislim da ovde postoji dobra volja, da postoji i dobra analiza i perspektive od samih građana i brojnih turista i vlasnika ugostiteljskih objekata koji rade na tome i valjda je svima interes da naša zajednička sredina bude čista, da bude očuvana, da bude pristojna, a na tome najviše moraju da rade nocioci javnih funkcija”, izjavio je Milan Stamatović, predsednik Opštine Čajetina.

Druga investicija je, kako je rekao, otvaranje Reciklažnog dvorišta koje će omogućiti svima da reciklažni otpad koji do sada nisu mogli da stave u kontejner odvezu na za to predviđeno mesto gde će biti vršena selekcija.

“Dobar deo tog posla smo odradili kroz odlaganje čvrstog otpada. Mi smo taj čvrsti otpad rešili sa zajedničkom deponijom Duboko u Užicu sa još devet opština, ali ima još tih nekih problema koje treba da rešimo za te povremene divlje deponije koje se pojavljuju”, kazao je Stamatović.

Kako je istakao, sva javno komunalna preduzeća bi trebalo da budu partneri na ovom projektu i pomognu, materijalno, tehnički, ili kroz edukaciju stanovništva.

Na prezentaciji su iskustva u upravljanju otpadom u Švedskoj preneli stručnjaci iz Centra za reciklažu te zemlje.

”Mnogi ljudi, kada im se ukaže prilika za to, prihvataju promene, ali i kada dobiju informaciju o značaju, zašto bi to trebalo da urade. Većina ljudi koja imaju decu ili unučad svesni su toga da se stvari sa otpadom moraju menjati u budućnosti kako bismo imali održivu planetu. Pojedinci to neće prihvatiti u Čajetini i Zlatiboru, ali većinu će to zanimati, jer u tome vide benefite”, naveo je Pele Halberg, švedski konsultant.

Kako je rekao, ljude treba stalno ohrabrivati da idu u tom pravcu, a kazne bi trebale da budu poslednja mera, ukoliko se ljudi ne ponašaju prema pravilima.

Na skupu je rečeno i da je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda pri kraju, dok se realizacija reciklažnog dvorišta očekuje naredne godine.