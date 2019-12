Ulicom Dajane Bekli

Komsija za nazive naseljenih delova mesta Skupštine grada Novog Sada donela je odluku da produžetak ulice Sunčanog keja nedaleko od kasarne Mornarica na Limanu dobije ime po velikoj humanitarnoj radnici i počasnoj građanki Novog Sada Dajani Bekli.

Dajana Bekli bila je dobrotvorka iz Engleske koja je sa svojim suprugom Piterom tri decenije pomagala Novosađanima, a naš grad je zavolela kao svoj Norič, Norfolk i Englesku, kako je jednom prilikom izjavila.

Život je posvetila obrazovanju i vaspitanju mladih, kao i humanitarnom radu. U Novi Sad je prvi put došla 1985., a donosila je humanitarnu pomoć za Crveni krst Novog Sada i Vojvodine, sanitetsku opremu i medicinski materijal za lokalne zdravstvene ustanove, kao i specijalna pomagala za decu u školi za osnovno i srednje obrazovanje “Milan Petrović”. Posebno je bila angažovana oko dobavljanja humanitarne pomoći devedesetih kada je naša zemlja bila pod sankcijama. 1993. proglašena je počasnom građankom Novog Sada.

Preminula je 2017. godine u 84. godini života, a Novi Sad joj i ovim gestom odaje počast.

Predlog za imenovanje ove ulice uputili su Društvo prijateljstva Novi Sad – Norič, a podržali su ga gradski Crveni krst, Muzička škola Isidor Bajić i Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Milan Petrović”.

Lokalne samouprave, inače, pojačale su aktivnosti vezane za imenovanje ulica na svojim teritorijama, pošto je rok za ovu obavezu više puta produžavan. Država je, prema saopštenju iz Kabineta predsednice Vlade, za ovu godinu opredelila sredstva kako bi svim građanima zamenila lična dokumenta, zbog čega je bilo važno da taj posao bude obavljen do kraja ove godine. Kako to nije učinjeno, rok je produžen do 31. decembra 2020.

U Srbiji je trenutno oko 67.000 neimenovanih ulica, a opštine i gradovi su, prema pisanju Novosti, do sada završile oko 40 posto celokupnog projekta.