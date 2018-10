Ulaganje u bezbedniji saobraćaj

U Vojvodini je oko 90 odsto prevoza putnika i 80 odsto prevoza robe u drumskom saobraćaju, što negativno utiče i na bezbednost u saobraćaju i na zagađenje životne sredine.

U pokrajini, smatraju u resornom pokrajinskom sekretarijatu, postoje značajni potencijali za razvoj železničkog i vodnog saobraćaja.

“Kada govorimo o samom unapređenju saobraćaja u Srbiji, pre svega mislimo na saobraćajnu infrastrukturu koja je od velikog značaja za sam razvoj ekonomije, privrede pre svega same poljoprivrede i turizma i u razvijenim zemljama često ti troškovi distribucije, logistike gde opterećuju samu cenu proizvoda su negde do 10 posto, kod nas taj procenat ide i do 29, 30 posto”, rekao je Nenad Grbić, pokrajinski sekretar za saobraćaj.

Ulaganje u infrastrukturu je, prema njegovim rečima, od ogromnog značaja za razvoj ekonomije, kao i u bezbednost na putevima i smanjenje statističkog boja stradalih i povređenih u saobraćaju.

“Imajući u cilju one najranjivije grupe, one najmlađe, a smatram da je tu velika uloga raznih institucija da zajednički radimo na poboljšanju tih uslova u samom saobraćaju kao i samih zakonskih regulativa koje su u nadležnosti Republike, ali isto tako i neprekidne propagande medija i uticaja loše kulture, loših uticaja, lošeg ponašanja koje dovodi do onog najtragičnijeg, do saobraćajnih nesreća”, naveo je Grbić.