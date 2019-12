Ulaganje APV u obrazovanje

Broj predškolskih ustanova na teritoriji Vojvodine u 2019. ostao je isti i vaspitno-obrazovni rad se ostavaruje u 44 državne predškolske ustanove i 51 osnovnoj školi.

Do promene je došlo u mreži javnih osnovnih škola kojih je za 7 manje i sada ih je 364, kao i 267 izdvojenih odeljenja, rekao je Mihalj Njilaš, pokrajinski sekretar za obrazovanje i nacionalne manjine.

“U sektoru obrazovanja bih izdvojio pre svega nešto što nema veze sa materijalnim svetom, odnosno sa novcima. A to je pitanje racionalizacije i optimizacije naših srednjih i osnovnih škola. Taj proces u skladu sa kriterijumima zacrtanim od strane republičke vlade smo uspešno završili upravo ove godine. Kod srednjih škola još i ranije, samo je realizacija bila ove godine. A kod osnovnih škola smo u celosti to ove godine završili, malo je to bilo i komplikovanije kod osnovnih škola”, naveo je Njilaš.

Kako je rečeno, putem konkursa seretarijata je iz sredstava tekuće budžetske rezerve izdvojeno oko 333 miliona i 800 hiljada dinara za modernizaciju infrastrukture ustanova obrazovanja. Takođe, značajna sredstva opredeljena su i za unapređivanje pložaja nacionalnih manjina.

“U oblasti zaštite i unapređivanja prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, naravno zahvaljujući budžetskim sredstvima nastavili smo sa ulaganjem u razvoj multikulturalizma i međunarodne toleranicije na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za različite konkurse iz oblasti ostvarivanja manjinskih prava izdvojili smo ukupno 57 miliona dinara, dok smo nacionalnim savetima nacionalnih manjina posebno obezbedili i dodelili 60 miliona dinara”, kazao je Njilaš.

Njilaš je dodao i da je nastavljena akcija pod nazivom “Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini” koju ovaj sekretarijar realizuje 2005. godine.

“I ove godine smo organizovali kviz iz kulture i istorije nacionalnih zajednica Vojvodine “Koliko se poznajemo?” u 27 srednjih škola sa svojim ekipama. I imali smo novi takoreći potprojekat, Kamp Oasis u kojem su učestvovali učenici 16 srednjih škola sa teritorije cele Vojvodine u okviru dva četverodnevna kampa”, dodao je Njilaš.

Što se planova sekretarijata za 2020. godinu tiče, planirani budžet biće nešto veći nego ove godine i iznosi oko 30,3 milijarde od kojih će za obrazovanje biti opredeljeno 490.000.000 dinara, a za oblast nacionalnih manjina 280.000.000 dinara.

Njilaš je istakao da će nabavka opreme za škole, modernizacija i digitalizacija, kao i opremanje interativnim tablama biti u fokusu rada sekrtetarijata u narednoj godini.