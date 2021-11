Ugroženi Karlovački vinogradi

Da izgradnja industrijske zone u Sremskim Karlovcima na obali Dunava i obodu Nacionalnog parka Fruška gora pre oko dve decenije nije bila dobra ideja, smatraju u Udruženju građana Karlovački vinogradi.

Sporan je, kako je rekao i rad ciglane nakon njene privatizacije, što je sve bio razlog za prikupljanje potpisa građana za peticiju koje je organizovalo ovo udruženje i poslalo nadležnim pokrajinskim sekretarijatima i ministarstvu.

Izmene i dopune prostornog plana ovog područja bio je na javnom uvidu do 4. novembra, do kada je bio i rok za podnoženje primedbi, a do 17. novembra Komisija bi trebala da odgovori na više od 200 primedbi koje je je podnelo 20 vinara i iz Sremskih Karlovaca i šireg reona Fruške gore. koje su do tada upućene