Ugostitelji zatvaraju u 23 sata

Krizni štab odlučio je da će od četvrtka svi ugostiteljski objekti u Srbiji, bez obzira na to da li je reč o otvorenim ili zatvorenim objektima, raditi do 23 časa, što podrazumeva i bašte koje su do sada mogle da budu otvorene do jedan čas iza ponoći, saopštila je epidemiološkinja Darija Kisić Tepavčević.

Poslednjih dana, prema njenim rečima, došlo do blagog povećanja broja zaraženih korona virusom i Krizni štab je ocenio da je sada ključni momenat da se poštuju mere, da građani nose maske u zatvorenim prostorima i da izbegavaju veća okupljanja.

Mera ograničenja do 30 osoba u zatvorenim prostorima i dalje je na snazi.

Kisić Tepavčević je istakla da će biti pooštrena kontrola poštovanja mera i sankcije za njihovo nepoštovanje.