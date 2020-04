U Vojvodini još 19 zaraženih

U protekla 24 sata u AP Vojvodini testirano je 239 osoba na prisustvo virusa kovid 19, a kod njih 19 je potvrđeno prisustvo ove virusne infekcije.

Iz Kliničkog centra Vojvodine (KCV) na kućno lečenje do sada je otpušteno 150 ljudi, a iz Opšte bolnice Pančevo njih 170. Od početka epidemije do danas, 18 pacijenata je preminulo. U AP Vojvodini do danas je testirano 7.190 osoba, a njih 656 bilo je pozitivno na virus.

U sistemu socijalne zaštite u Vojvodini, koji obuhvata 92 takve ustanove, dvoje je obolelih od korona virusa, naveo je predsednik Pokrajinske vlade koji je najavio i da će u narednih nekoliko dana, kako je naveo, zaposlenima u zdravstvenom sistemu, sa nižim primanjima, biće podeljeno 17.500 prehrambenih paketa, kao vid pomoći onima koji se nalaze na prvoj liniji odbrane od ovog virusa.

Prema rečima predsednika Pokrajinske vlade, Igora Mirovića, za trend smanjenja obolelih u Vojvodini, koji se beleži u proteklih nekoliko dana, zaslužni su i građani koji su se ponašali odgovorno, poštujući mere koje je propisala Vlada Srbije.