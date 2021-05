U utorak bez vode zbog radova

Zbog planiranih radova u utorak, 18. maja, bez vode će biti deo Slajke, moguće Slana Bara i Klisa, kao Novi Futog i Čenej.

NOVI SAD

Bez vode će od 9 do 15 časova biti Put novosadskog partizanskog odreda, od Industrijske ulice do Sentandrejskog puta, Sentandrejski put, od Kisačke ulice do kanala DTD, ulice Đorđa Dere, Stanka Paunovića, Vojislava Ilića, Davida Rackovića i Trg mira.

Postoji mogućnost da bez vode ostanu i Slana bara i Klisa.

FUTOG

Novi Futog bez vode će biti od 8 do 14 časova.

ČENEJ

Celo naselje bez vode će biti od 9 do 15 časova.

Iz javno komunalnog preduzeća napominju da postoji mogućnost da dođe do potpunog prekida u snabdevanju vodom ovih naselja.