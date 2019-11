U susret “Danu jednakih plata”

Povodom akcije “Dan jednakih plata” koja će treću godinu za redom biti održana u Novom Sadu, Komisija za rodnu ravnopravnost Skupštine grada uputiće poziv privrednicima da ženama 27, 28. i 29. decembra omoguće popust u iznosu od 9 posto na kupljenu robu ili usluge.

Za toliko su, otprilike, prema zvaničnim podacima za 2018. godinu, u proseku niže zarade žena u odnosu na muškarce u Srbiji.

”Akcija, pre svega, se bazira na tom da privredni subjekti daju popust ženama u iznosu koliko je razlika u platama. Ove godine imamo sreće da je ta razlika pala za čak 2 procenta, tako da iznosi 9,2, ali zbog tih 2 mi ćemo spustiti da bude popust od 9 posto”, rekla je Mirjana Vasilić, predsednica Komisije za rodnu ravnopravnost.

Kod nas, kako je rekla, još uvek postoje stereotipi u pogledu ženskog i muškog prihodovanja, primetno je i da žene teže dolaze do rukovodećih funkcija.

”Iz razloga što smo mi te koje češće odsustvujemo sa posla zato što smo, pre svega, majke i više smo posvećene porodici. Ali, opet kažem to je samo stereotip. Imamo i situacija, ja konkretno, da je suprug taj koji češće izostaje sa posla. Upravo zbog porodice. Ali, imamo isto tako i razliku u tome zato što žene ne idu dalje na usavršavanje, pa su muškarci ti koji imaju više vremena da se posvete obrazovanju. Ali, za dva procenta je palo što je velika razlika samo za godinu dana”, navela je Vasilić.

Prema njenim rečima, sve je više žena na rukovodećim funkcijama, a na nivou grada sprovode se konkursi za ekonomsko osnaživanje žena koje postaju vlasnice gazdinstava. Vasilić se osvrnula i trudnice i porodilje koje su neretko uskraćene za plate i diskriminisane po povratku na posao degradiranjem na niže radno mesto.

“Nažalost, dešava se to. Opet, to sve zavisi od poslodavaca. Mi ćemo videti u narednom periodu da pošaljemo dopis ka ministarstvu da se to nekako drugačije zakonski uredi. Po nama predlog bi bio da jednostavno urede tako da sredstva ležu porodiljama. Iz razloga što imamo situaciju da legnu sredstva na račun poslodavca, pa ih poslodavac ne prebaci porodiljama”, izjavila je Vasilić.

Privrednici koji obavljaju svoju delatnost u Novom Sadu i koji žele da učestvuju u akciji “Dan jednakih plata”, mogu da se prijave putem elektronske pošte Skupštine grada Novog Sada [email protected] do 10. decembra, a dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 488-28-14.