U subotu novosadski Koncert godine

Punoletstvo tradicionalne novosadske manifestacije, na kojoj su do sada nastupale sve najvažnije grupe sa prostora sadašnje i bivše države, obeležiće nastupi popularnih bendova Dubioza kolektiv, YU Grupa, Ateist Rep, Obojeni Program, Kanda kodža i Nebojša, Kralj Čačka, Repetitor, GIFT i Viva Vops. Neki od njih po prvi put će zasvirati na NS koncertu godine.

” Drago nam je da smo u cvetu starosti doživeli da budemo i mi jedni od učesnika na toj velikoj smotri ili reviji popularne muzike, ustvari, segmenta rokenrola. Iskoristićemo to na najbolji mogući način da se predstavimo ne samo novosadskoj publici, jer znam da dolaze sa svih strana”, kažu Braća Jelić iz YU grupe.

“U svakom slučaju, nastupati pred tolikom publikom, kao sam GIFT, nismo imali prilike i to vidimo kao šansu da nas mnogi ljudi upoznaju i vide naš rad, koji će ujedno biti i promocija našeg četvrtog spota”, ističe Jovan Joca Matić iz GIFT-a.

Nakon 5 godina na koncertu će ponovo zasvirati Ateist rep, koji najavljuje retrospektivu od svojih najstarijih hitova do pesama sa poslednjeg albuma Uberlauf.

Koncert će zatvoriti Dubioza kolektiv koji u Novom Sadu nastupaju po treći put.

Ovaj bend u novembru je u našem gradu promovisao i novi album Pjesmice za djecu i odrasle.

“Sad čekamo u principu da što više puta to odsviramo na koncertu i vidimo kako će ljudi da reaguju jer, nama je nekako najbolja reakcija, OK svi ovi komentari na mrežama i sve to, ali nama je najbolja reakcija da vidimo na živim nastupima, koncertima, kako ljudi reaguju na nove pesme i tu vidimo da li im se sviđaju ili ne”, naveo je Brano Jakubović iz benda Dubioza kolektiv.