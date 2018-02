U štrajku PTT Nezavisnost

Sindikata PTT Nezavisnost čiji su članovi jutros stupili u štrajk sa ispunjenjem zakonskog minimuma procesa rada, od svojih zahteva neće odustajati i štrajkovaće, kako kažu, do njihovog ispunjenja.

“Mi smo krenuli u štrajk danas, 23. u 7 časova. Pošte koje su u štrajku, znači one će raditi od 10 do 17 časova sa korisnicima, imamo i pošte koje nisu u štrajku, koje to ne žele, one će raditi redovno radno vreme. Zahtevi ostaju isti – da se ukine uredba o smanjenju zarada za JP Pošte Srbije i da se poboljša materijalno-ekonomski položaj zaposlenih”, naveo je za Kanal 9 Dragan Janković, predsednik ovog sindikata u Novom Sadu i regiji Vojvodine.