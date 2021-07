U sredu bez tople vode na toplotnom području Toplane Zapad

U sredu, 14. jula, od 8 sati, zbog planiranih radova na reviziji transformatorskih stanica TO „Zapad 1“, TO „Zapad 2“ i TO „Zapad 3“, biće prekinuta isporuka toplotne energije za pripremu tople potrošne vode za objekte na toplotnom području Toplane „Zapad“.