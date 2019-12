U “Raspustilište” tokom raspusta

Tokom zimskog rasposta najmlađim Novosađanima koji ostanu u gradu neće biti dosadno zahvaljujući Programu manifestacije “Raspustilište” koji je u utorak počeo u Novosadskom Dečijem kulturnom centru.

Cilj im je, kažu u ovoj ustanovi, da okupe što je moguće više dece koja bi do sredine januara učestvovala u brojnim radionicama priređenim samo za njih.

“Program je organizovan svakog radnog dana od 10 do 13 časova. Podeljen je u dve celine. U početku imamo radionica do radionice. To je više različitih radionica koje se održavaju paralelno gde učesnici evo kao sad dolaze i mogu da izaberu na koju radionicu žele da idu. Naravno, ukoliko im se nešto manje svidi mogu da promene. I to traje do nekih 12.15 kada se svi prebacujemo u veluiku salu sa binom”, rekla je Teodora Tasić, PR DCKNS.

U sali sa binomje, kako je kazala, predviđeno je izvođenje koncerata, predstavljanje tamburaškog orkestra, predstava, mađioničarskih nastupa i filmova.

“Naravno, neki programi su prilagođeni više mlađima neki starijima. Gledamo da za svakog ima po nešto. Ali, mogla bih nekako da kažem da je to za neki predškolski i osnovnoškolski uzrast”, kazala je Tasić.

Kroz sadržaje Raspustilišta dece će, kako je istakla, moći da se zabave na najrazličitije načine, kao i da nauče nešto korisno.

“Imamo raznih edukativnih sadržaja. Mogu da najavim sutrašnji i preksutrašnji filmski program gde će deca imati priliku da nauče svašta nešto o filmu, kao i filmskoj muzici, filmskim rekvizitima sve u susret obeležavanju 124 godine od prve filmske projekcije. Tako da će ta dva dana 26. i 27. decembar biti posvećeni filmu”, istakla je Tasić.

Ona dodaje da im je cilj da se deca druže i upoznaju, a ne da sede kod kuće za kompjuterom. S jedne strane, mogu naći drugare koje možda znaju iz nekih svoji vannastavnih aktivnosti, a s druge strane mogu naći drugare koje vide po prvi put i dodaje da su neka prijateljstva već sklopljena, što im je posebno drago.

Raspustilište traje do 14. januara, programi su besplatni, a prijave za učešće u progarmu nisu potrebne.