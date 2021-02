U petak o merama za vikend

Na današnjoj sednici Kriznog štaba nisu usvojene nove epidemiološke mere, a odluka o tome šta će biti učinjeno tokom predstojećeg vikenda biće doneta na narednoj sednici štaba, u petak, saopštio je epidemiolog dr Predrag Kon.

On je rekao da se do vikenda mora nešto preduzeti i da je do tada ostavljeno vreme svima da razmisle kako bi se to moglo organizovati.

Kada je reč o skraćenju radnog vremena, Kon je preneo da je bilo iznošenja različitih mišljenja i da za sada nema pomeranja radnog vremena u naredna dva dana.

Bez imunizacije nije moguće pobediti pandemiju i onaj ko se premišljao – vreme je da se odluči da se vakciniše, istakao je Kon.

Dodao je i da su veoma optimistične prognoze da do leta imamo kolektivni imunitet, ali i da to, kako je naveo, nije nemoguće.