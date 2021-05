Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži bez vode će u petak, 21. maja, biti deo Futoškog puta i Novi Futog.

Od 8 do 17 časova bez vode će biti Futoški put od broja 93 do 99. Cisterne sa pijaćom vodom biće postavljene ispred ambulanti u Veterniku i u Futogu. Od 8 do 14 sati bez vode će zbog radova biti Novi Futog.

Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena.