U oktobru Festival potpomognute oplodnje

U organizaciji udruženja Šansa za roditeljstvo, u Beogradu će 12. i 13. oktobra biti održan drugi Međunarodni festival potpomognute oplodnje pod sloganom “Mislite o tome”.

Cilj festivala je, kako kažu organizatori, da ova tema ne bude bauk, već da postane bliska ljudima i ovo je prilika za sve one koji razmišljaju o vantelesnoj oplodnji da dobiju sve potrebne informacije o tome.

“S obzirom da se prvi festival potpomognute oplodnje prošle godine održao pod sloganom “Niste sami” bilo je mnogo manje štandova, a veće interesovanje tako da smo se potrudili da ove godine ispunimo očekivanja i da prosto se potrudimo da mnogo više klinika i ostalih koji su usko vezani za vantelesnu oplodnju približimo parovima koji su u problemu”, rekla je Marijana Arizanović iz udruženja Šansa za roditeljstvo.

Na štandovima festivala biće predstavljene klinike, apoteke, suplementi i sve što prati parove na putu do potomstva. a posebno zanimljiva biće i laboratorija uživo, gde će posetioci moći vide kako proces i aparatura za veštačku oplodnju zaista izgledaju, objasnila je ona i dodala da su svi sadržaji namenjeni ne samo onima kojima treba neki od postupaka potpomognute oplodnje ili vantelesna oplodnja, već i široj zajednici kako bi shvatili da je to jedan normalan put do potomstva.

“Sa druge strane, moći će da čuju razna mišljenja, jer na festivalu neće biti samo lekari ginekolozi, urolozi, već će biti dostupni i psiholozi, hematolozi, endokrinolozi i svi oni koji su na neki način učesnici u jednom procesu vantelesne oplodnje. Takođe, moram da naglasim da će biti i ove godine prisutan Zid nade. To je svojevrsno iskazivanje emocija kroz crteže i pisanje i naš psiholog će biti prisutan da svima onima koji dođu i žele da iskažu svoje emocije pomogne da to urade na najbolji način”, navela je Arizanović.

Posetiocima će takođe tokom dva dana Festivala biti omogućeno da prisustvuju na više od deset diskusija kao i na besplatnim individualnim konsultacijama sa više od 50 stručnjaka iz zemlje i inostranstva.

Na festivalu će biti prikazan i film o neplodnosti “Putovanje do bebe” na kome je udruženje radilo i koji prikazuje istinite borbe parova za bebu. Zainteresovani mogu da se informišu o svemu na internet stranici sansazaroditeljstvo.org.rs.