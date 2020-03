U KCV 14 obolelih od Covid – 19

Četiri pacijenta koja se leče na Klinici za infektivne bolesti u težem su zdravstvenom stanju i dišu uz pomoć mehaničke ventilacije, izjavila je direktorka Kliničkog centra Vojvodine, dr Edita Stokić. S obzirom na promene koje su se desile tokom noći, kod jednog od njih primenjen je i postupak hemodijalize. Ona je potvrdila i to da je jedna mlađa pacijentkinja puštena na kućno lečenje:

“Reč je o našoj najmlađoj pacijentkinji koja je lečena na Infektivnoj klinici KCV-a, najmlađe životne dobi i sa insulin zavisnim oblikom šećerne bolesti. Ona je otpuštena i svoje lečenje će nastaviti u kućnim uslovima, u samoizolaciji i pod strogim nadzorom odgovarajućih službi, što uključuje i nadzor infektologa”, rekla je dr Edita Stokić.

Doktorka Stokić podsetila je na neophodne mere prevencije. Samozaštita poput nošenja maski je dobra, ali pre svega striktno pridržavanje higijene ruku, kao i sprečavanja okupljanja, druženja, rukovanja i ljubljenja.

“Neophodno je da znamo da su te mere samoizolacije jako važne u sprečavanju oboljevanja i daljeg širenja virusa korona. Apelujem na sve one ljude koji su u samoizolaciji, da je ne prekrše, jer to i te kako ugrožava epidemiološku situaciju u kojoj se nalazimo. Dakle, stanovništvo molim da poštuje sve mere zaštite, a za one pacijente koji su nalaze u samoizolaciji da ne krše pravila”, istakla je Stokić.

Doktorka Stokić napominje da ukoliko neko primeti da ima temperaturu, da je potrebno da se izoluje. Što se tiče kašljanja i kijanja, savetuje se korišćenje maramice, što sprečava mogućnost kapljičnog širenja virusa. Poštovanjem ovoga, građani pomažu medicinskom osoblju u borbi protiv daljeg širenja virusa Covid 19, naglašava direktorka Kliničkog centra Vojvodine.