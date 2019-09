U sredu “Srcem i muzikom za Detelinaru 4”

U sredu, 25. septembra od 17 časova sugrađani će imati priliku da pokažu svoju humanu stranu posetom manifestaciji “Srcem i muzikom za Detelinaru”, na kojoj će biti prikupljana sredstva za lečenje četvorogodišnje Ive Milenkovski.

Iva boluje od cerebralne paralize, a za lečenje i terapije njenoj porodici je mesečno potrebno 30.000 dinara.

“Iva je sa Telepa, devojčica od 4 godine koja ima cerebralnu paralizu. I terapije koje su se pokazale unazad godinu dana su joj dale onako baš jedan vetar u leđa, da ima efekat, da ima korist. I da devojčica bukvalno sada kako je bila i na moru, videlo se da trči. Tako da ima tu neku pozitivnu stranu gde mi želimo kao udruženje i građani Detelinare da damo segment da sakupimo neki dobrovoljni prilog”, rekao je Goran Bajšanski, predsednik Udruženja građana Novi Sad, jednog od organizatora akcije.

Ovo je, kako je kazao, četvrta godina za redom kako udruženje organizuje slične događaje, na kojima u humanitarne akcije žele da uključe uključe što više sugrađana iz komšiluka.

Na koncertu u sredu će nastupiti talentovana deca sa Detelinare koja će pevati i svirati zahvaljujući nastavnici muzičkog obrazovanja Milki Jurišić koja s ostalim nastavnicima godinama radi s decom negujući kvalitetnu muziku.

“Uvek postoji ta uzrečica da treba uvek nekome da pomognemo. Ali, mislim da svaki građanin kada pomogne nekome prosto oseti u sebi ono što je najvrednije. To ne može ni da se kupi, ni da se pokloni nekom, ni da to prikažete. Svako od nas treba, bukvalno, i komšiji i nekom sugrađaninu kada vidi u datom trenutku, da pomogne bez obzira da li mi pravili ove manifestacije ili neke druge. Svaki građanin nema nikakvu obavezu, to je jedina obaveza prema smome sebi da ste uradili nešto dobro i da ste učinili naše društvo bogatijim”, naveo je Bajšanski.

Koncert dece sa Detelinare biće održan ispred robne kuće u Ulici Milenka Grčića, a podržaće ih novosadski „Aureus benda“ kao i „Haos animatori“ koji će animirati najmlađe posetioce.