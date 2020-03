Tribina “Zagađenje Zrenjanina, od ideologije do ekologije”, koja je održana u prepunoj velikoj sali Kulturnog centra Zrenjanina, organizovana je u saradnji Građanskog preokreta i Novog optimizma, a na njoj su glavna tema bili uzroci koji su doveli do aktuelne društvene situacije, do toga da Zrenjanin 16 godina nema zdravu pijaću vodu, da je zemlja data velikim kompanijama i da će dolazak nove kompanije u naš grad dovesti do drastičnog zagađenja vazduha.

O ovim temama na tribini su govorili reditelj Želimir Žilnik, novinari Aleksandar Milošević, Biljana Stepanović i Danica Vučenić, arhitekta Dragoljub Bakić, profesor geologije akademik Vladica Cvetković, poljoprivrednik Slavko Vukov i aktivista Brajan Brković. Moderator tribine bio je Dušan Kokot, predstavnik Građanskog preokreta. Prisutnima se prvi obratio reditelj Želimir Žilnik, koji je rekao da mu je još davno rečeno da u potrazi za temama za svoje filmove poseti Zrenjanin koji je košnica tema koje on može iskoristiti u svom stvaralaštvu.

U najavi tribine postavljeno je pitanje da li je Zrenjanin paradigma za propadanje čitave Srbije. Odgovor na ovo pitanje dao je novinar lista Danas Aleksandar Milošević.

U nastavku tribine poljoprivrednik iz Zrenjanina Slavko Vukov je podsetio da je zakonodavstvom Srbije omogućeno da se poljoprivredno zemljište u državnoj svojini može izdavati strancima na 30 godina, te da su porodična gazdinstva zanemarena u korist favorizovanih velikih sistema koji stvaraju monopole.

Novinarka Danica Vučenić rekla je da bez slobodnih medija i kompetentnih novinara na lokalu ne postoji način da se javnost informiše o zloupotrebama poput ovih u Zrenjaninu.

Student Brajan Brković je rekao da je sve što se dešava u Zrenjaninu posledica politike i da ukoliko sami ne verujemo da možemo da budemo nosioci promena i ako ne verujemo da možemo da promenimo nešto nećemo nikada ništa ni promeniti dok je glavna urednica časopisa “Nova ekonomija” Biljana Stepanović govoreći o hapšenjima u Srbiji rekla da se ona mogu tretirati kao deo predstave za javnost, te da ona služe kao kazna ili odmazda ili u propagandno političke svrhe.